Для предотвращения новой вспышки власти Китая проверят всех жителей Уханя на ковид

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти в связи с недавно выявленными местными случаями заражения ковидом и с целью предотвращения эпидемии организуют тестирование на коронавирус всех жителей Уханя, где более чем полтора года назад возник первый очаг пандемии. Об этом сообщил во вторник заместитель генерального секретаря городской администрации Ли Тао.



"Мы приступаем к экстренному тестированию на коронавирус всех жителей, планируем завершить его в кратчайшие сроки и будем действовать максимально быстро", - заявил он на пресс-конференции.



На фоне заметного ухудшения эпидемической ситуации в Китае в прилегающей к Уханю провинции Хубэй впервые за многие месяцы были выявлены лица, подхватившие инфекцию. В этом регионе насчитывается уже 14 подобных случаев (включая бессимптомных носителей), из них восемь - в Ухане.



