0
0
154
НОВОСТИ

Для предотвращения новой вспышки власти Китая проверят всех жителей Уханя на ковид

08:15 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти в связи с недавно выявленными местными случаями заражения ковидом и с целью предотвращения эпидемии организуют тестирование на коронавирус всех жителей Уханя, где более чем полтора года назад возник первый очаг пандемии. Об этом сообщил во вторник заместитель генерального секретаря городской администрации Ли Тао.

"Мы приступаем к экстренному тестированию на коронавирус всех жителей, планируем завершить его в кратчайшие сроки и будем действовать максимально быстро", - заявил он на пресс-конференции.

На фоне заметного ухудшения эпидемической ситуации в Китае в прилегающей к Уханю провинции Хубэй впервые за многие месяцы были выявлены лица, подхватившие инфекцию. В этом регионе насчитывается уже 14 подобных случаев (включая бессимптомных носителей), из них восемь - в Ухане.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 03.08.2021
За последние дни сотрудникам посольства США получили 22 российские визы - Антонов
0
19
09:10 03.08.2021
Из-за грозы в Москве упало около 30 деревьев, повреждены машины
0
63
08:20 03.08.2021
По делу Тимановской МОК начинает собственное расследование
0
168
08:10 03.08.2021
90 человек эвакуировано из-за лесного пожара угрожающего якутскому селу
0
141
22:20 02.08.2021
В результате урагана в Тверской области три человека погибли и восемь пострадали
0
633
22:10 02.08.2021
Во Франции осудили за беспорядки двух противников санитарных пропусков
0
595
21:20 02.08.2021
Седьмой пострадавший на химкомбинате в Ростовской области скончался
0
698
21:10 02.08.2021
На московских заправках продолжают расти цены
0
650
20:20 02.08.2021
Больше всего преступлений в Москве и Московской области совершают мигранты - ГП РФ
0
699
20:10 02.08.2021
Из-за инцидента с японским танкером посол Румынии вызван в МИД Ирана
0
727

Возврат к списку