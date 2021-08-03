90 человек эвакуировано из-за лесного пожара угрожающего якутскому селу
08:10 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Пожар был зарегистрирован в 25 км от села. После сильного ветра вчера пожар подошел к населенному пункту", - говорится в публикации. Как уточнили в пресс-службе администрации, площадь пожара составляет 300 га, из них 100 га - лесная территория, 200 га - нелесная. Задействованы 111 человек и свыше 10 единиц техники.
Пожар может подойти к селу с трех сторон, специалисты прокладывают минерализованную полосу, задымленность и сильный ветер в селе сохраняются. На месте находится глава Усть-Алданского района Алексей Федотов. Из села эвакуировано 90 человек, из них 52 - дети. Планируется, вертолет из райцентра Борогонцы привезет еще 25 человек в помощь и дополнительную технику.
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