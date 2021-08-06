В Истре из изолятора сбежали пять подсудимых

09:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) сегодня ночью в подмосковной Истре. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, среди сбежавших обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова Александр Мавриди. Другие сбежавшие, по информации собеседника агентства, - Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. По словам источника, обвиняемые смогли выломать лоток для еды в камере и вскрыть замок, после чего сбежали через заднюю дверь. При этом полицейские не пострадали, оружия у сбежавших нет. Как сообщается, сбежавшие вскрыли замок запрещенным предметом - гаечным ключом.