Шойгу: "Преобразование российской армии в основном завершено"

09:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основные преобразования в Вооруженных силах России завершены, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу на встрече с коллективом "Красмаша".

"В настоящее время основные преобразования в армии и на флоте в целом завершены. Создан новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации", - сказал Шойгу.

Министр убежден, что российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной.

"Она входит в число самых передовых и технологически развитых армий мира. По уровню современности наши вооруженные силы превосходят многие зарубежные. Доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1%, в стратегических ядерных силах - до 86%", - сказал министр.



