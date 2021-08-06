Шойгу: "Преобразование российской армии в основном завершено"
09:11 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основные преобразования в Вооруженных силах России завершены, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу на встрече с коллективом "Красмаша".
"В настоящее время основные преобразования в армии и на флоте в целом завершены. Создан новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации", - сказал Шойгу.
Министр убежден, что российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной.
"Она входит в число самых передовых и технологически развитых армий мира. По уровню современности наши вооруженные силы превосходят многие зарубежные. Доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1%, в стратегических ядерных силах - до 86%", - сказал министр.
НОВОСТИ
- 09:18 06.08.2021
- Snickers удалит рекламу из-за обвинений в гомофобии
- 09:07 06.08.2021
- В Истре из изолятора сбежали пять подсудимых
- 23:05 05.08.2021
- Власть не ставит "планки" по явке на выборах в Госдуму - Памфилова
- 22:20 05.08.2021
- Поставка "Спутника V" в Бразилию отложена на неопределенный срок
- 22:00 05.08.2021
- В самолетах Boeing 737 MAX, вероятно, найдена еще одна неисправность
- 21:45 05.08.2021
- Цена на газ в Европе берет новые высоты
- 21:29 05.08.2021
- Псаки ушла от ответа на вопрос, смогут ли въезжать в США лица, привитые китайскими и российскими вакцинами
- 21:22 05.08.2021
- Новый стадион на родине российского футбола
- 21:12 05.08.2021
- Пока ослаблять ограничения, связанные с COVID-19, рано - Попова
- 20:15 05.08.2021
- Стало известно, насколько выросли доходы компании, производящей вакцину от COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать