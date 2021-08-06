Snickers удалит рекламу из-за обвинений в гомофобии

09:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торговая марка Snickers ("Сникерс") в Испании принесла извинения за публикацию рекламы, после которой пользователи соцсетей обвинили ее в гомофобии. Соответствующее заявление было опубликовано на странице марки в "Инстаграме".

Ранее Snickers выпустила рекламу своего мороженого, которую раскритиковали многие пользователи "Твиттера", в том числе некоторые местные политические деятели. В результате Snickers опубликовала заявление, в котором попросила "прощения за недоразумение, которое могла вызвать новая рекламная кампания".

Марка заверила, что не преследовала цель "оскорбить какого-либо человека или коллектив". "Мы выражаем сожаления из-за недоразумения и, чтобы избежать распространения сообщения, которое может быть неверно истолковано, мы немедленно удалим кампанию", - добавили в Snickers в Испании.