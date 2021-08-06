Антивоенных активистов в Южной Корее обвиняют в шпионаже в пользу КНДР
09:40 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Республики Корея арестовали трех из четырех антивоенных активистов, подозреваемых в нарушении статей закона о национальной безопасности и в шпионаже в пользу КНДР.
Как сообщает в пятницу агентство Рёнхап со ссылкой на источники, активистам вменяется в вину организация по приказам из Пхеньяна протестных выступлений против планов закупок Сеулом американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35A.
По данным источников, суд города Чхонджу, расположенного в 140 км к югу от Сеула, в понедельник выдал ордера на арест трех активистов по запросу Национальной разведывательной службы (NIS) и Национального полицейского агентства (NPA). В случае признания арестованных виновными в нарушении закона о нацбезопасности им грозит тюремный срок от семи лет. Разглашение военной и государственной тайны, ставшей достоянием иностранных государств или враждебных организаций, карается в Южной Корее смертной казнью или пожизненным заключением.
Арестованные уже были допрошены представителями южнокорейских спецслужб. В их домах и офисах в Чхонджу были проведены обыски, в ходе которых были изъяты электронные носители с перепиской активистов с кураторами из КНДР. По утверждениям NIS, активисты с 2017 года проводили встречи с сотрудниками северокорейской разведки на территории Китая и Камбоджи, получив от них 20 тыс. долларов для создания в Южной Корее подпольной организации, действующей в интересах КНДР.
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