Шойгу рассказал, где созданы центры антироссийской подрывной пропаганды
10:08 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и россияне для ведения подрывной информационной работы в России, созданы в Риге, Таллине и Варшаве. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом предприятия "Красмаш".
"Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране", - рассказал министр.
Он добавил, что эти центры, в частности, распространяют многие слухи, от этих структур исходят "не самые лучшие ароматы". "Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны", - добавил генерал армии.
Министр пояснил, что такие западные центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, "кто ничего хорошего не пишет", и затем приглашают их на работу за стипендии. "И это не единицы, это десятки [людей], которые каждый квартал штампуются", - уточнил глава Минобороны.
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