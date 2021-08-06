92% клиентов Сбера бесплатно переводят друг другу деньги
10:23 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По финансовым итогам за 7 месяцев 2021, опубликованным сегодня Сбером, количество бесплатных переводов между клиентами Сбера уже достигло 92%.
Как пояснили в банке, этот эффект обусловлен повышением клиентского интереса к подпискам СберПрайм и СберПрайм+, позволяющим проводить бесплатные переводы и платежи, на конец июля количество подписчиков превысило 2,9 млн.
Напоминаем: клиенты Сбера, которые переводят не больше 50 000 рублей в месяц, комиссию не платят. Для клиентов, переводящих более крупные суммы, есть специальные подписки, которые можно подключить на месяц, три месяца или год, и тогда комиссия будет нулевой.
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