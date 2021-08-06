Грузия не готова восстанавливать дипотношения с Россией

10:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия не собирается вести переговоры с РФ о восстановлении дипломатических отношений из-за признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, но республика готова обсуждать углубление взаимодействия в экономических и гуманитарных вопросах. Об этом заявил в пятницу глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", экс-спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.

"У нас есть четко определенная политика в связи с этими вопросами. Существуют красные линии, которые связаны с деоккупацией и нашей интеграцией с Западом. В рамках этих красных линий можно обсуждать все, но мы не сможем говорить о восстановлении дипломатических отношений", - сказал Кобахидзе.

Вместе с тем он добавил, что Грузия готова обсуждать с РФ вопросы углубления торговых, экономических и гуманитарных отношений. "Что же касается торговых, экономических, гуманитарных вопросов, то в связи с этим у нас всегда была дискуссия, и она может быть продолжена", - заключил он.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов в четверг на брифинге заявил, что Москва готова к восстановлению двусторонних отношений с Тбилиси в той степени, в какой готова грузинская сторона.