0
0
59
НОВОСТИ

Грузия не готова восстанавливать дипотношения с Россией

10:38 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия не собирается вести переговоры с РФ о восстановлении дипломатических отношений из-за признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, но республика готова обсуждать углубление взаимодействия в экономических и гуманитарных вопросах. Об этом заявил в пятницу глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", экс-спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.

"У нас есть четко определенная политика в связи с этими вопросами. Существуют красные линии, которые связаны с деоккупацией и нашей интеграцией с Западом. В рамках этих красных линий можно обсуждать все, но мы не сможем говорить о восстановлении дипломатических отношений", - сказал Кобахидзе.

Вместе с тем он добавил, что Грузия готова обсуждать с РФ вопросы углубления торговых, экономических и гуманитарных отношений. "Что же касается торговых, экономических, гуманитарных вопросов, то в связи с этим у нас всегда была дискуссия, и она может быть продолжена", - заключил он.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов в четверг на брифинге заявил, что Москва готова к восстановлению двусторонних отношений с Тбилиси в той степени, в какой готова грузинская сторона.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:23 06.08.2021
92% клиентов Сбера бесплатно переводят друг другу деньги
0
117
10:08 06.08.2021
Шойгу рассказал, где созданы центры антироссийской подрывной пропаганды
0
168
09:40 06.08.2021
Антивоенных активистов в Южной Корее обвиняют в шпионаже в пользу КНДР
0
171
09:18 06.08.2021
Snickers удалит рекламу из-за обвинений в гомофобии
0
221
09:11 06.08.2021
Шойгу: "Преобразование российской армии в основном завершено"
0
221
09:07 06.08.2021
В Истре из изолятора сбежали пять подсудимых
0
219
23:05 05.08.2021
Власть не ставит "планки" по явке на выборах в Госдуму - Памфилова
0
625
22:20 05.08.2021
Поставка "Спутника V" в Бразилию отложена на неопределенный срок
0
774
22:00 05.08.2021
В самолетах Boeing 737 MAX, вероятно, найдена еще одна неисправность
0
758
21:45 05.08.2021
Цена на газ в Европе берет новые высоты
0
771

Возврат к списку