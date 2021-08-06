Сторонника Навального приговорили к 1 году лишения свободы

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Преображенский суд Москвы в пятницу приговорил бывшего активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Николая Ляскина к 1 году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Суд постановил признать Ляскина виновным по ч. 1 ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий) и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год", - сказали в суде.