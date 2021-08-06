0
0
11
НОВОСТИ

Министр труда: Безработица в России возвращается к показателям до пандемии

12:30 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безработица в России на сегодняшний день возвращается к допандемическим показателям, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Безработица на сегодняшний день в Российской Федерации достаточно хорошими темпами возвращается на допандемический уровень. То есть по итогам июня мы на сегодняшний день имеем отметку 4,8%, то есть для достижения целевого уровня, я напомню, что до пандемии уровень безработицы был 4,6-4,7%. Мы уже вплотную подошли к тому показателю, который планировали достичь к концу года", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По данным Минтруда на 28 июля, число официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,11 млн человек, это на 60% меньше по сравнению с началом 2021 года.

Президент России Владимир Путин поставил цель вернуть к концу года рынок труда к показателям 2019 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:33 06.08.2021
Литовские пограничники за неделю вытеснили в Белоруссию 700 нелегалов
0
25
11:51 06.08.2021
Глава ВТБ рассказал, при каких условиях Россия выйдет из SWIFT
0
109
11:15 06.08.2021
Сторонника Навального приговорили к 1 году лишения свободы
0
185
10:38 06.08.2021
Грузия не готова восстанавливать дипотношения с Россией
0
232
10:23 06.08.2021
92% клиентов Сбера бесплатно переводят друг другу деньги
0
268
10:08 06.08.2021
Шойгу рассказал, где созданы центры антироссийской подрывной пропаганды
0
317
09:40 06.08.2021
Антивоенных активистов в Южной Корее обвиняют в шпионаже в пользу КНДР
0
269
09:18 06.08.2021
Snickers удалит рекламу из-за обвинений в гомофобии
0
318
09:11 06.08.2021
Шойгу: "Преобразование российской армии в основном завершено"
0
311
09:07 06.08.2021
В Истре из изолятора сбежали пять подсудимых
0
552

Возврат к списку