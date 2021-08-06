Министр труда: Безработица в России возвращается к показателям до пандемии
12:30 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Безработица в России на сегодняшний день возвращается к допандемическим показателям, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Безработица на сегодняшний день в Российской Федерации достаточно хорошими темпами возвращается на допандемический уровень. То есть по итогам июня мы на сегодняшний день имеем отметку 4,8%, то есть для достижения целевого уровня, я напомню, что до пандемии уровень безработицы был 4,6-4,7%. Мы уже вплотную подошли к тому показателю, который планировали достичь к концу года", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".
По данным Минтруда на 28 июля, число официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,11 млн человек, это на 60% меньше по сравнению с началом 2021 года.
Президент России Владимир Путин поставил цель вернуть к концу года рынок труда к показателям 2019 года.
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