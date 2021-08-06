Литовские пограничники за неделю вытеснили в Белоруссию 700 нелегалов

12:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Службы охраны госграницы при МВД Литвы на текущей неделе не допустили проникновения на территорию страны из Белоруссии около 700 нелегальных мигрантов, которые на границе были вытеснены и вернулись обратно в Белоруссию. Об этом в пятницу сообщила журналистам глава МВД Агне Билотайте.

"Решения по заслону на границе дали ощутимый результат: мы не допустили проникновения в Литву около 700 нелегалов", - сказала она.

Применять жесткие меры по заслону нелегальной миграции пограничники Литвы начали во вторник после решения МВД о предоставлении им полномочий по недопущению незаконного проникновения в страну таких нелегалов. По словам начальника погранслужбы генерала Рустамаса Любаеваса, сотрудникам даны конкретные указания по реагированию на действия нелегальных мигрантов. Он утверждал, что руководство пограничных застав получило четкие инструкции, которые применяются на практике, но не стал уточнять методы воздействия. Как утверждала в пятницу советник министра внутренних дел Лина Лауринайтите-Григене, физическое воздействие пограничники не используют.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 112 нелегальных мигранта. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.