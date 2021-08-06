ВОЗ: Обязательная вакцинация не должна быть условием поездок за рубеж
12:43 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поездки за рубеж не должны быть обусловлены требованием обязательной вакцинации от коронавируса. Эту позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердил в пятницу на брифинге в Женеве ее официальный представитель Тарик Яшаревич.
"ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок", - сказал официальный представить. Основанием для такой позиции является то, что пока в мире отсутствует равный доступ к вакцинам от COVID-19, не следует "добавлять еще один пункт дискриминации" в отношении людей, у которых нет такого доступа, пояснил Яшаревич.
Вместе с тем, по его словам, ВОЗ поддерживает введение "цифровой сертификации вакцин и работает над технологическими решениями, касающимися взаимодействия между используемыми сейчас сертификатами".
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