Романенко предлагает включить в систему ОМС услуги телемедицины
12:53 06.08.2021
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Романенко предлагает включить
в систему ОМС услуги телемедицины.
Фото Ольги Крыловой
Роман Романенко, открывая круглый стол, заявил: «Повышение качества оказания медицинских услуг – одна из ключевых задач, стоящих перед властями сегодня. Начавшаяся в прошлом году пандемия коронавируса во многом обострила проблемы, которые и так всегда беспокоят граждан: нехватка узких специалистов рядом с домом, сложности с записью к врачам и другие. Необходимость в использовании передовых технологий стала очевидной для всех. Люди должны иметь возможность получить консультацию врача или лечение, не выходя из дома».
Парламентарий привел в пример опыт Москвы, накопленный во время пандемии, когда специалистами столичного центра телемедицины было проведено более 1.2 миллиона консультаций, кроме того Колл-центром Комплекса соц. развития оказана помощь 700 тыс. москвичей.
Александр Румянцев, также принимавший участие в заседании, отметил, что для внедрения подобных инноваций в повседневную жизнь необходимо поднять уровень цифровой грамотности у населения, обучить медперсонал, создать нужное программное обеспечение, удобное и понятное врачам.
«Цифровые сервисы меняют мышление врача. Технологии искусственного интеллекта позволяют медикам экономить время на анализ полученных исследований и постановку диагноза. При этом остается больше времени на общение с пациентом, которому он может передать тепло своего сердца», — рассказал доктор Румянцев.
Илья Тыров, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, рассказал о том, что Москва стала первым городом мира, внедрившем технологии искусственного интеллекта для диагностики и лечения коронавируса в период пандемии. Он, также, отметил возможность сбора данных для последующей "тренировки" алгоритмов искусственного интеллекта, что существенно повысит качество диагностики.
Участниками круглого стола было решено направить предложение Романа Романенко в Народную программу, которую создает “Единая Россия”, чтобы положительный опыт Москвы можно было широко применять в Российской Федерации.
«Считаю, что будущее уже наступило, и инновации должны быть доступны для каждого жителя нашей страны. Предлагаю включить цифровую медицину в число услуг, подлежащих обязательному медицинскому страхованию», — подвел итог Роман Романенко.
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