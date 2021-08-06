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Романенко предлагает включить в систему ОМС услуги телемедицины

12:53 06.08.2021

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Романенко предлагает включить
в систему ОМС услуги телемедицины.
Фото Ольги Крыловой
Цифровая медицина должна быть доступна каждому -  с такой инициативой для внедрения в Народную программу выступил Роман Романенко, депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России на заседании круглого стола по вопросам развития технологий телемедицины, прошедшего в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» на Покровке, 47.

 Роман Романенко, открывая круглый стол, заявил: «Повышение качества оказания медицинских услуг – одна из ключевых задач, стоящих перед властями сегодня. Начавшаяся в прошлом году пандемия коронавируса во многом обострила проблемы, которые и так всегда беспокоят граждан: нехватка узких специалистов рядом с домом, сложности с записью к врачам и другие. Необходимость в использовании передовых технологий стала очевидной для всех. Люди должны иметь возможность получить консультацию врача или лечение, не выходя из дома».
Парламентарий привел в пример опыт Москвы, накопленный во время пандемии, когда специалистами столичного центра телемедицины было проведено более 1.2 миллиона консультаций, кроме того Колл-центром Комплекса соц. развития оказана помощь 700 тыс. москвичей.

 Александр Румянцев, также принимавший участие в заседании,  отметил, что для внедрения подобных инноваций в повседневную жизнь необходимо поднять уровень цифровой грамотности у населения, обучить медперсонал, создать нужное программное обеспечение, удобное и понятное врачам.

 «Цифровые сервисы меняют мышление врача. Технологии искусственного интеллекта позволяют медикам экономить время на анализ полученных исследований и постановку диагноза. При этом остается больше времени на общение с пациентом, которому он может передать тепло своего сердца», — рассказал доктор  Румянцев. 

Илья Тыров, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, рассказал о том, что Москва стала первым городом мира, внедрившем технологии искусственного интеллекта для диагностики и лечения коронавируса в период пандемии. Он, также, отметил возможность сбора данных для последующей "тренировки" алгоритмов искусственного интеллекта, что существенно повысит качество диагностики.

 Участниками круглого стола  было  решено направить предложение Романа Романенко в Народную программу, которую создает “Единая Россия”, чтобы положительный опыт Москвы можно было широко применять в Российской Федерации. 

 «Считаю, что будущее уже наступило, и инновации должны быть доступны для каждого жителя нашей страны. Предлагаю включить цифровую медицину в число услуг, подлежащих обязательному медицинскому страхованию», — подвел итог Роман Романенко.


   

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