Александр Румянцев предлагает делать одноразовые маски из экологичных материалов

13:16

Александр Румняцев предлагает делать

одноразовые маски из экологичных материалов.

Фото Ольги Макаровой

Александр Румянцев, детский онколог-гематолог, основатель Центра им Д. Рогачева считает, что одноразовые средства защиты необходимо производить из материалов, поддающихся переработке.

«Наладить раздельный сбор и утилизацию одноразовых медицинских масок чрезвычайно сложно. Параллельно с поиском технологий разработки полипропиленовых масок необходимо также налаживать их производство из саморазлагающегося хлопчатобумажного материала. Это позволит снизить загрязнение окружающей среды микропластиковыми отходами», — говорит доктор Румянцев.

Он подчеркивает, что в медучреждениях такие опасные отходы сжигают в специальных печах, но эта практика недоступна для обычного населения, а количество использованных одноразовых масок за последние два года стало огромным и продолжает расти.

Учитывая, что спрос на средства защиты будет остается все так же высок, переработка и утилизация их остается остро актуальной. Российские ученые продолжают поиск решений, направленных решение этой проблемы, так специалисты из института теплофизики в Новосибирске нашли вариант превращения использованных масок в сырье для строительства при помощи электроплазмы, а в Кубанском государственном университете ведется поиск бактерий, разлагающих полипропилен, являющийся основой любой медицинской маски.