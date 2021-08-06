Александр Румянцев предлагает делать одноразовые маски из экологичных материалов
13:16 06.08.2021
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Александр Румняцев предлагает делать
одноразовые маски из экологичных материалов.
Фото Ольги Макаровой
«Наладить раздельный сбор и утилизацию одноразовых медицинских масок чрезвычайно сложно. Параллельно с поиском технологий разработки полипропиленовых масок необходимо также налаживать их производство из саморазлагающегося хлопчатобумажного материала. Это позволит снизить загрязнение окружающей среды микропластиковыми отходами», — говорит доктор Румянцев.
Он подчеркивает, что в медучреждениях такие опасные отходы сжигают в специальных печах, но эта практика недоступна для обычного населения, а количество использованных одноразовых масок за последние два года стало огромным и продолжает расти.
Учитывая, что спрос на средства защиты будет остается все так же высок, переработка и утилизация их остается остро актуальной. Российские ученые продолжают поиск решений, направленных решение этой проблемы, так специалисты из института теплофизики в Новосибирске нашли вариант превращения использованных масок в сырье для строительства при помощи электроплазмы, а в Кубанском государственном университете ведется поиск бактерий, разлагающих полипропилен, являющийся основой любой медицинской маски.
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