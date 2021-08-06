Олег Навальный получил год условно
14:13 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Преображенский суд Москвы в пятницу приговорил брата Алексея Навального Олега к 1 году лишения свободы условно по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд признал Олега Навального виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий) и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год", - сообщили в пресс-службе. В период испытательного срока осужденный не должен менять постоянное или временное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, должен являться на регистрацию в специализированный орган.
Представитель гособвинения просил суд назначить Олегу Навальному год лишения свободы условно. По версии обвинения, он через соцсети призвал людей участвовать в акции протеста в январе 2021 года, чем нарушил рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вину он не признает.
Преображенский суд Москвы 3 августа приговорил Любовь Соболь в рамках этого дела к 1,5 года ограничения свободы, а 2 августа был оглашен первый приговор по этому делу - к штрафу в размере 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель. Помимо них, фигурантами дела стали участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской), а также некоторые активисты ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией). В отношении ряда фигурантов дела, в том числе Соболь, дело выделено в отдельное производство. Ее дело слушалось в особом порядке.
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