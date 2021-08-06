Националисты пикетируют суд Киева

14:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские националисты пикетируют здание Шевченковского районного суда Киева с требованием освободить задержанных накануне шестерых членов харьковской ячейки "Национального корпуса", подозреваемых в вымогательстве. Возле здания суда, где в пятницу избирают меру пресечения задержанным, собрались уже несколько сотен радикалов, свидетельствует трансляция в эфире телеканала "Украина-24".

Националисты требует освободить членов организации, на акции присутствовал лидер "Нацкорпуса" и бывший депутат Рады Андрей Белецкий. Здание суда охраняют усиленные отряды Национальной гвардии Украины.

Служба безопасности Украины 5 августа провела десятки обысков и семь задержаний членов харьковского "Нацкорпуса", одного из них впоследствии отпустили. Их подозревают в том, что они вымогали деньги у сотрудников учреждений здравоохранения, учреждений и бизнесменов из сферы ритуальных услуг. Преступная группа действовала на протяжении 2018-2021 годов. Руководителями организованной преступной группы правоохранительные органы считают представителей харьковского "Нацкорпуса" Сергея Величко и Артема Мошенского.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета поборов с предпринимателей, оружие, боеприпасы, а также удостоверение действующих сотрудников Национальной полиции Украины.