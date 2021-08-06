0
0
70
НОВОСТИ

В Молдавии утвердили состав и программу правительства

14:53 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства Натальи Гаврилицы, которую выдвинула президент Майя Санду.

"За правительство проголосовал 61 депутат", - объявил после открытого голосования спикер Игорь Гросу. Поддержку кабинету оказала правящая Партия действия и солидарности, поддерживающая президента. Лидеры Блока коммунистов и социалистов, у которых 32 места, объявили о переходе в оппозицию и не голосовали за правительство, также не поддержали его и шесть депутатов от партии "Шор".

В ходе прений представители оппозиции подвергли критике как состав, так и программу кабинета, отметив, что в ней было много обвинений в адрес политических оппонентов, констатации коррупции и нарушения законов, но почти ничего не сказано о том, каким образом будут достигнуты заложенные в ней цели, откуда появятся деньги для реализации этих планов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:15 06.08.2021
Мажуга считает, что задачи национального проекта «Экология» должны отвечать задачам времени
0
79
15:10 06.08.2021
Байдена просили воздержаться от посещений акции памяти жертв теракта 11 сентября
0
92
14:35 06.08.2021
Олег Леонов потребовал от МВД применять закон о геолокации при поиске людей
0
129
14:29 06.08.2021
Националисты пикетируют суд Киева
0
170
14:18 06.08.2021
Спорт должен быть доступным для каждого, независимо от уровня доходов - Евгений Попов
0
137
14:13 06.08.2021
Олег Навальный получил год условно
0
184
14:09 06.08.2021
Российский борец вольного стиля Сидаков завоевал золото Олимпиады в весе до 74 кг
0
157
13:48 06.08.2021
Молдавия готова помочь России в поиске сбежавших заключенных
0
202
13:43 06.08.2021
СберПрайм запускает шоу на Twitch
0
178
13:19 06.08.2021
Гнесинка не готова перейти на гибридное обучение
0
202

Возврат к списку