В Молдавии утвердили состав и программу правительства
14:53 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства Натальи Гаврилицы, которую выдвинула президент Майя Санду.
"За правительство проголосовал 61 депутат", - объявил после открытого голосования спикер Игорь Гросу. Поддержку кабинету оказала правящая Партия действия и солидарности, поддерживающая президента. Лидеры Блока коммунистов и социалистов, у которых 32 места, объявили о переходе в оппозицию и не голосовали за правительство, также не поддержали его и шесть депутатов от партии "Шор".
В ходе прений представители оппозиции подвергли критике как состав, так и программу кабинета, отметив, что в ней было много обвинений в адрес политических оппонентов, констатации коррупции и нарушения законов, но почти ничего не сказано о том, каким образом будут достигнуты заложенные в ней цели, откуда появятся деньги для реализации этих планов.
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