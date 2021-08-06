Байдена просили воздержаться от посещений акции памяти жертв теракта 11 сентября

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1 800 американцев призывают президента США Джо Байдена воздержаться от посещений мероприятий акции памяти в Нью-Йорке (штат Пенсильвания) и в Пентагоне, пока он не рассекретит правительственные документы об обстоятельствах трагедии. Об этом в пятницу сообщает телекомпания Эн-би-си со ссылкой на заявление.



По ее информации, авторы обращения верят, что в правительственных документах, которые президент США обещал ранее рассекретить, содержатся доказательства причастности лидеров Саудовской Аравии в трагедии. Кроме того, группа утверждает, что Байден еще будучи кандидатом в президенты обязался раскрыть как можно больше информации о трагедии, но не сделал этого.



