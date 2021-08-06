Незадолго до Олимпиады в Японии обнаружили лямбда-штамм коронавируса - портал
16:10 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, лямбда-вариант коронавируса был выявлен в ходе тестирования в аэропорту. Собеседник издания добавил, что официально объявить об обнаружении нового штамма планировалось после окончания Олимпиады.
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