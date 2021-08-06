Незадолго до Олимпиады в Японии обнаружили лямбда-штамм коронавируса - портал

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный институт инфекционных заболеваний Японии 20 августа, за три дня до начала Олимпийских игр в Токио, уведомил международную базу данных GISAID об обнаружении в стране штамма коронавируса "лямбда", но скрыл этот факт от общественности. Об этом в пятницу сообщил портал "Дейли бист" со ссылкой на источник в институте.



По его данным, лямбда-вариант коронавируса был выявлен в ходе тестирования в аэропорту. Собеседник издания добавил, что официально объявить об обнаружении нового штамма планировалось после окончания Олимпиады.



