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Незадолго до Олимпиады в Японии обнаружили лямбда-штамм коронавируса - портал

16:10 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный институт инфекционных заболеваний Японии 20 августа, за три дня до начала Олимпийских игр в Токио, уведомил международную базу данных GISAID об обнаружении в стране штамма коронавируса "лямбда", но скрыл этот факт от общественности. Об этом в пятницу сообщил портал "Дейли бист" со ссылкой на источник в институте.

По его данным, лямбда-вариант коронавируса был выявлен в ходе тестирования в аэропорту. Собеседник издания добавил, что официально объявить об обнаружении нового штамма планировалось после окончания Олимпиады.

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