Для возвращающихся на родину мигрантов МВД Литвы готовит мотивационный пакет
17:10 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Министерство разрабатывает положение о мотивационном пакете для выразивших желание вернуться на родину", - сказал он. В составе пакета, по словам замминистра, будут билеты на самолет и определенные денежные средства. Он не уточнил, будут ли мигрантам выдаваться наличные. Как отметил Дмитриевас, положение должно быть утверждено на следующей неделе.
Высказываясь в начале августа на подобную тему, руководитель литовского бюро Международной организации по миграции Эйтвидас Бингялис заявил, что, согласно установкам организации, денежные средства могут выделяться мигранту в качестве компенсации расходов по реинтеграции в стране, откуда он выехал. Как пояснил Бингялис, это могут быть компенсации за аренду жилья, обучение профессии, финансовая поддержка начинаний в сфере предпринимательства, которые в любом случае не выдаются наличными.
НОВОСТИ
- 17:20 06.08.2021
- Оппозиция считает, что на Украине устанавливается диктаторский режим
- 17:00 06.08.2021
- Врачам надо помочь сохранить мир на Земле, считает доктор Румянцев
- 16:10 06.08.2021
- Незадолго до Олимпиады в Японии обнаружили лямбда-штамм коронавируса - портал
- 15:15 06.08.2021
- Мажуга считает, что задачи национального проекта «Экология» должны отвечать задачам времени
- 15:10 06.08.2021
- Байдена просили воздержаться от посещений акции памяти жертв теракта 11 сентября
- 14:53 06.08.2021
- В Молдавии утвердили состав и программу правительства
- 14:35 06.08.2021
- Олег Леонов потребовал от МВД применять закон о геолокации при поиске людей
- 14:29 06.08.2021
- Националисты пикетируют суд Киева
- 14:18 06.08.2021
- Спорт должен быть доступным для каждого, независимо от уровня доходов - Евгений Попов
- 14:13 06.08.2021
- Олег Навальный получил год условно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать