Для возвращающихся на родину мигрантов МВД Литвы готовит мотивационный пакет

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литовские власти предложат нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, проникшим в республику через Белоруссию, так называемый мотивационный пакет - денежные выплаты за возвращение домой. Об этом в пятницу сообщил журналистам замминистра внутренних дел Виталиюс Дмитриевас.



"Министерство разрабатывает положение о мотивационном пакете для выразивших желание вернуться на родину", - сказал он. В составе пакета, по словам замминистра, будут билеты на самолет и определенные денежные средства. Он не уточнил, будут ли мигрантам выдаваться наличные. Как отметил Дмитриевас, положение должно быть утверждено на следующей неделе.



Высказываясь в начале августа на подобную тему, руководитель литовского бюро Международной организации по миграции Эйтвидас Бингялис заявил, что, согласно установкам организации, денежные средства могут выделяться мигранту в качестве компенсации расходов по реинтеграции в стране, откуда он выехал. Как пояснил Бингялис, это могут быть компенсации за аренду жилья, обучение профессии, финансовая поддержка начинаний в сфере предпринимательства, которые в любом случае не выдаются наличными.



