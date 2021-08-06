В РФ пока не удалось полностью ликвидировать разрыв между образованием и наукой - Фурсенко
18:10 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Были моменты, когда по каким-то причинам считали, что надо разделить: вот наука занимается отдельно, образование занимается отдельно, что в корне не верная практика. Очень многое удалось сделать для того, чтобы поменять этот подход, но сказать, что полностью поменяли его, к сожалению, нельзя", - сказал Фурсенко.
В качестве одной из причин помощник президента РФ назвал тот факт, что части людей, которые преподают, которые руководят высшими учебными заведениями и научными организациями, гораздо комфортнее и удобнее работать так, как работали 10, 20 или 30 лет назад.
"Одновременно занимаясь преподаванием и делая научную работу, это дополнительная нагрузка, и не все к этому готовы. Но это не единственная проблема, не единственное место, где не все готовы к новым вызовам. <...> Мы вспоминали, почему нельзя делать так, как 30-40 лет назад? Вот тогда было почти бранное слово в российской науке - слово "внедрение". Потому что ученые делали очень интересное исследование, а промышленность жила своей жизнью - то, что придумывалось у нас далеко не всегда использовалось", - пояснил Фурсенко.
Он напомнил, что тогда скорее можно было использовать какую-то разработку, которая была за рубежом, чем то, что сделано в стране. "И сегодня эти барьеры между наукой и образованием, между образованием и практикой, между наукой и практикой потихонечку снижаются", - добавил помощник президента РФ.
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