До 23 августа продлено закрытие станции "Проспект Вернадского" Сокольнической линии

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Станция "Проспект Вернадского" Сокольнической линии московского метрополитена останется закрытой до 23 августа. Об этом сообщается в пятницу в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.



"С утра 9 августа откроется движение на участке "Университет" - "Юго-Западная" Сокольнической линии. Однако по просьбе департамента строительства мы вынуждены продлить закрытие станции "Проспект Вернадского" Сокольнической линии до 23 августа. Станции "Юго-Западная" и "Университет" будут работать в обычном режиме", - говорится в публикации.



В департаменте отметили, что ограничения коснутся только пассажиров станции "Проспект Вернадского", так как она будет закрыта для входа и выхода, а поезда будут проезжать ее без остановки. Для пассажиров продолжат работать бесплатные автобусы КМ.



"Работы по строительству пересадки на станцию "Проспект Вернадского" БКЛ (Большой кольцевой линии - прим. ТАСС) - масштабные, сложные, идут круглосуточно, но объем очень большой, и нам приходится продлевать закрытие. Строителям предстоит еще завершить возведение опорных конструкций будущей пересадки, лестницу и стены. Работы будут шумные, со строительной пылью, их невозможно проводить с пассажирами на станции. Уже совсем скоро метро заработает в привычном режиме", - отмечается в сообщении.





