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С 1 января начнут применять новую методику распределения средств для борьбы с пожарами

19:10 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разработка новой методики распределения средств из федбюджета регионам для борьбы с лесными пожарами по потребностям, а не площади территории идет по графику. Ее начнут применять с 1 января 2022 года, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Мы идем в графике, новая методика должна заработать с 1 января 2022 года. <…> Мы посчитали все: сколько нужно летных часов, техники, людей", - доложил он на совещании президента РФ Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ в пятницу.

По словам Козлова, проект методики, которая будет учитывать затраты регионов не по гектарам, а по потребностям, рассчитанным по нормативам, готов и внесен в правительство.

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