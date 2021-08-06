С 1 января начнут применять новую методику распределения средств для борьбы с пожарами
19:10 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы идем в графике, новая методика должна заработать с 1 января 2022 года. <…> Мы посчитали все: сколько нужно летных часов, техники, людей", - доложил он на совещании президента РФ Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ в пятницу.
По словам Козлова, проект методики, которая будет учитывать затраты регионов не по гектарам, а по потребностям, рассчитанным по нормативам, готов и внесен в правительство.
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