Спецпосланником генсека ООН по Йемену назначен шведский дипломат Ганс Грюндберг
21:20 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Генсек ООН только что объявил о назначении Ганса Грюндберга из Швеции на пост своего нового спецпосланника по Йемену, который сменит Мартина Гриффитса", - заявил Хак.
Гриффитс занимал должность спецпосланника по Йемену с 2018 года. В мае он был назначен заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и главой Управления по координации гуманитарных вопросов.
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