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НОВОСТИ

ООН призывает Израиль и Ливан не накалять остановку на границе

21:10 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН обеспокоена обменом ударами на границе Израиля и Ливана и призывает все стороны отказаться от действий, ведущих к дальнейшему росту напряженности. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы обеспокоены эскалацией в последние дни - ракетными обстрелами территории Израиля и ответными артиллерийскими и авиационными ударами. Ливан не может позволить себе еще один кризис".

"Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны избегали действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности", - добавил он.

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