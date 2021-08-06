ООН призывает Израиль и Ливан не накалять остановку на границе

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН обеспокоена обменом ударами на границе Израиля и Ливана и призывает все стороны отказаться от действий, ведущих к дальнейшему росту напряженности. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.



"Мы обеспокоены эскалацией в последние дни - ракетными обстрелами территории Израиля и ответными артиллерийскими и авиационными ударами. Ливан не может позволить себе еще один кризис".



"Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны избегали действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности", - добавил он.



