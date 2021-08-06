ООН призывает Израиль и Ливан не накалять остановку на границе
21:10 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы обеспокоены эскалацией в последние дни - ракетными обстрелами территории Израиля и ответными артиллерийскими и авиационными ударами. Ливан не может позволить себе еще один кризис".
"Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны избегали действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности", - добавил он.
НОВОСТИ
- 21:20 06.08.2021
- Спецпосланником генсека ООН по Йемену назначен шведский дипломат Ганс Грюндберг
- 20:10 06.08.2021
- За создание образа Москвы в кино восемь фильмов получат гранты от города
- 19:10 06.08.2021
- С 1 января начнут применять новую методику распределения средств для борьбы с пожарами
- 18:20 06.08.2021
- До 23 августа продлено закрытие станции "Проспект Вернадского" Сокольнической линии
- 18:10 06.08.2021
- В РФ пока не удалось полностью ликвидировать разрыв между образованием и наукой - Фурсенко
- 17:25 06.08.2021
- Творческую лабораторию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина возглавил Анатолий Вассерман
- 17:20 06.08.2021
- Оппозиция считает, что на Украине устанавливается диктаторский режим
- 17:10 06.08.2021
- Для возвращающихся на родину мигрантов МВД Литвы готовит мотивационный пакет
- 17:00 06.08.2021
- Врачам надо помочь сохранить мир на Земле, считает доктор Румянцев
- 16:10 06.08.2021
- Незадолго до Олимпиады в Японии обнаружили лямбда-штамм коронавируса - портал
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать