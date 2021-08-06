Запрет на использование российского флага и гимна на Играх в Токио имеет политическую окраску - Путин
22:10 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску", - сказал глава российского государства, комментируя эту ситуацию.
Он обратил внимание на то, что традиционно наказание за применение допинга распространялось на отдельного спортсмена. "Всегда - такова была до сих пор мировая практика - имелось в виду отношение конкретного атлета, конкретного спортсмена или его тренера к этому. И определялась степени его вины", - констатировал Путин. Как заметил президент РФ, вина за допинг "всегда индивидуальная".
При этом, продолжил он, с проблемой применения допинга сталкиваются во многих странах: "Ну в велоспорте - посмотрите. Там и в гостиницах ловят с допингом, и на трассах, чего только нет. Во всех странах".
"Здесь мне кажется, что, к сожалению, спортивные чиновники не смогли противостоять этому политическому давлению", - подытожил Путин.
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