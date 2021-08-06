Из-за мигрантов МВД Латвии допускает введение режима ЧС на границе

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) может быть введен на границе Латвии с Белоруссией в случае массового наплыва нелегальных мигрантов. Такую возможность допускает министр внутренних дел республики Мария Голубева, комментируя увеличение потока мигрантов с территории соседней страны в последние дни.



Как заявила глава МВД в пятницу местному агентству ЛЕТА, если Государственная служба пограничной охраны Латвии решит выступить с предложением ввести режим ЧС на границе с Белоруссией, она обратится с соответственным предложением в правительство. По словам Голубевой, она по три-четыре раза в день связывается с представителями погранохраны по поводу актуальной ситуации. "Ситуация на границе находится под контролем", - заверила она.



"Чрезвычайную ситуацию на границе стоило бы объявлять, если бы число незаконно пересекающих границу людей драматически выросло, чего сейчас не наблюдается", - указала министр. Введение такого режима связано с заполняемостью центров размещения беженцев, а также со способностью справиться с управлением границей.



