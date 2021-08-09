Из-за ливней в зоне бедствия оказались более 440 тыс. жителей китайской провинции Сычуань

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 440 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за сильных дождей, обручившихся на китайскую юго-западную провинцию Сычуань. Об этом в понедельник сообщил информационный портал "Сина" со ссылкой на провинциальный департамент водного хозяйства.



По его данным, к настоящему времени свыше 80,7 тыс. человек были переселены в безопасные районы. Информации о погибших и пропавших без вести пока не поступало.



Сильные ливни обрушились на провинцию Сычуань 6 августа. Сильнее всего пострадали города Бачжун, Ганьцзы, Дачжоу, Лучжоу, Мяньян и Наньчун.



