0
0
105
НОВОСТИ

По зарплатному неравенству в России лидируют Москва и Петербург - исследование

08:40 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максимальное зарплатное неравенство в России зафиксировано в Москве, Санкт- Петербурге, а также Подмосковье и Тюменской области. При этом наименьшая разница в зарплатах отмечена в Тыве и Алтайском крае, свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Максимальное зарплатное неравенство фиксируется в Москве, где наименее оплачиваемые 10% получают "на руки" около 20 тыс. рублей, а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тыс. рублей (при этом средняя зарплата на крупных и средних московских предприятиях составила 98,2 тыс. рублей после вычета подоходного налога), то есть в 17,9 раза больше. Второе место в рейтинге занимает Санкт- Петербург, где зарплаты самых низко- (16,6 тыс. рублей) и высокооплачиваемых (211,5 тыс. рублей) отличаются в 12,7 раза, третье место за Подмосковьем (разница в 12 раз - 14,4 тыс. рублей против 173,1 тыс. рублей)", - говорится в тексте исследования.

Далее следуют Тюменская область (разница в 10,4 раза - 14,1 тыс. рублей против 146,6 тыс. рублей), Сахалинская область (10,4 раза - 25,5 тыс. рублей против 266,2 тыс. рублей), Нижегородская область (разница в 9,9 раза - 11,5 тыс. рублей против 113,4 тыс. рублей), Астраханская область (разница в 9,9 раза - 10,4 тыс. рублей против 102,6 тыс. рублей), Амурская область (разница в 9,7 раза - 15,6 тыс. рублей против 151,1 тыс. рублей), Калужская область (разница в 9,6 раза - 12,3 тыс. рублей против 118,1 тыс. рублей).

При этом, по данным исследования, наименьшая разница в зарплатах фиксируется в Тыве (в 5,9 раза - 16,3 тыс. рублей у наименее оплачиваемых 10% против 95,6 тыс. рублей у наиболее высокооплачиваемых работников), Алтайском крае (6,6 раза - 11,7 тыс. рублей против 76,8 тыс. рублей), Карелии (6,6 раза - 17,1 тыс. рублей против 112,4 тыс. рублей), Мордовии (6,7 раза - 10,6 тыс. рублей против 70,6 тыс. рублей), Чечне (6,9 раза - 10,4 тыс. рублей против 71,7 тыс. рублей), в Камчатском крае (6,9 раза - 29,4 тыс. рублей против 203,3 тыс. рублей), Калмыкии (6,9 раза - 9,6 тыс. рублей против 66,8 тыс. руб.). За исключением Камчатки, все перечисленные регионы характеризуются низким уровнем средних зарплат.

Отмечается, что весной 2021 года, на фоне восстановления экономики после острой фазы коронавирусного кризиса, зарплаты 10% самых высокооплачиваемых работников в России составляли 164,7 тыс. рублей, что в 13,5 раза превышает заработки 10% наиболее низкооплачиваемых специалистов, которые составляли 12,2 тыс. рублей.

"Пандемия усугубила зарплатное неравенство. Это произошло не только в связи с тем, что коронавирусный кризис в разной степени повлиял на отрасли и сферы деятельности. Приоритетом российских властей стала минимизация безработицы и сохранение занятости, пусть и ценой низких зарплат. Правительство стимулировало работодателей сохранять штат, однако у бизнеса в условиях кризиса не было возможности держать зарплаты на прежнем уровне. В результате значительная часть работников со средними зарплатами перешла в категорию низкооплачиваемых. <…> Основной же удар пришелся как раз на работников с невысокими заработками", - приводит компания слова президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 05.08.2021
Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением до 1 млн человек
0
933
14:11 05.08.2021
Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа
0
961
11:05 05.08.2021
Первая ракетная бригада Вооруженных сил Российской Федерации названа в честь разработчика комплексов «Точка-У» и «Ока»
0
991
22:30 04.08.2021
Украина получит от Британии два тральщика которым уже по 20 лет
0
1153
16:15 04.08.2021
Иран совсем скоро получит материалы для создания ядерного оружия - Минобороны Израиля
0
1188
12:16 01.08.2021
Тылу Вооруженных Сил 321-год
0
1755
09:45 01.08.2021
В ночь на 1 августа на границе Азербайджана и Армении снова шла стрельба
0
1771
13:05 30.07.2021
Лукашенко заявил, что при угрозе Союзному государству в Белоруссии могут разместить ВС РФ
0
2049
12:20 30.07.2021
Атомную подлодку проекта 885М "Красноярск" спустили на воду в Северодвинске
0
2093
11:05 30.07.2021
Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты завершилось неудачей
0
2090

Возврат к списку