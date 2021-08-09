0
0
30
НОВОСТИ

В Австралии началась вакцинация детей и подростков - Минздрав

09:10 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Австралии приступили в понедельник к иммунизации школьников в возрасте от 12 до 15 лет вакциной от коронавируса американо-германского консорциума Pfizer ("Пфайзер") - BioNTech ("Бионтек"). Об этом сообщил федеральный департамент здравоохранения страны.

"Дети и подростки в возрасте от 12 до 15 лет, находящиеся в условиях повышенного риска заражения коронавирусом, [с 9 августа] имеют право на вакцинацию препаратом компании Pfizer", - указано в сообщении ведомства, опубликованном на его странице в "Твиттере".

По данным департамента, первыми вакцину получат ученики выпускных классов школ из восьми районов Сиднея, где были зафиксированы вспышки коронавируса. Для массовой вакцинации подростков на стадионе Кудос, расположенном в Олимпийском парке Сиднея, был организован временный прививочный центр. Как ожидается, в ближайшие семь дней здесь сделают прививку не менее 24 тыс. школьников, проживающих на юго-западе мегаполиса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 05.08.2021
Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением до 1 млн человек
0
933
14:11 05.08.2021
Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа
0
961
11:05 05.08.2021
Первая ракетная бригада Вооруженных сил Российской Федерации названа в честь разработчика комплексов «Точка-У» и «Ока»
0
991
22:30 04.08.2021
Украина получит от Британии два тральщика которым уже по 20 лет
0
1153
16:15 04.08.2021
Иран совсем скоро получит материалы для создания ядерного оружия - Минобороны Израиля
0
1188
12:16 01.08.2021
Тылу Вооруженных Сил 321-год
0
1755
09:45 01.08.2021
В ночь на 1 августа на границе Азербайджана и Армении снова шла стрельба
0
1771
13:05 30.07.2021
Лукашенко заявил, что при угрозе Союзному государству в Белоруссии могут разместить ВС РФ
0
2049
12:20 30.07.2021
Атомную подлодку проекта 885М "Красноярск" спустили на воду в Северодвинске
0
2093
11:05 30.07.2021
Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты завершилось неудачей
0
2090

Возврат к списку