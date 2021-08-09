В Австралии началась вакцинация детей и подростков - Минздрав

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Австралии приступили в понедельник к иммунизации школьников в возрасте от 12 до 15 лет вакциной от коронавируса американо-германского консорциума Pfizer ("Пфайзер") - BioNTech ("Бионтек"). Об этом сообщил федеральный департамент здравоохранения страны.



"Дети и подростки в возрасте от 12 до 15 лет, находящиеся в условиях повышенного риска заражения коронавирусом, [с 9 августа] имеют право на вакцинацию препаратом компании Pfizer", - указано в сообщении ведомства, опубликованном на его странице в "Твиттере".



По данным департамента, первыми вакцину получат ученики выпускных классов школ из восьми районов Сиднея, где были зафиксированы вспышки коронавируса. Для массовой вакцинации подростков на стадионе Кудос, расположенном в Олимпийском парке Сиднея, был организован временный прививочный центр. Как ожидается, в ближайшие семь дней здесь сделают прививку не менее 24 тыс. школьников, проживающих на юго-западе мегаполиса.



