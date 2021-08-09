В Австралии началась вакцинация детей и подростков - Минздрав
09:10 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Дети и подростки в возрасте от 12 до 15 лет, находящиеся в условиях повышенного риска заражения коронавирусом, [с 9 августа] имеют право на вакцинацию препаратом компании Pfizer", - указано в сообщении ведомства, опубликованном на его странице в "Твиттере".
По данным департамента, первыми вакцину получат ученики выпускных классов школ из восьми районов Сиднея, где были зафиксированы вспышки коронавируса. Для массовой вакцинации подростков на стадионе Кудос, расположенном в Олимпийском парке Сиднея, был организован временный прививочный центр. Как ожидается, в ближайшие семь дней здесь сделают прививку не менее 24 тыс. школьников, проживающих на юго-западе мегаполиса.
НОВОСТИ
- 17:00 05.08.2021
- Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением до 1 млн человек
- 14:11 05.08.2021
- Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа
- 11:05 05.08.2021
- Первая ракетная бригада Вооруженных сил Российской Федерации названа в честь разработчика комплексов «Точка-У» и «Ока»
- 22:30 04.08.2021
- Украина получит от Британии два тральщика которым уже по 20 лет
- 16:15 04.08.2021
- Иран совсем скоро получит материалы для создания ядерного оружия - Минобороны Израиля
- 12:16 01.08.2021
- Тылу Вооруженных Сил 321-год
- 09:45 01.08.2021
- В ночь на 1 августа на границе Азербайджана и Армении снова шла стрельба
- 13:05 30.07.2021
- Лукашенко заявил, что при угрозе Союзному государству в Белоруссии могут разместить ВС РФ
- 12:20 30.07.2021
- Атомную подлодку проекта 885М "Красноярск" спустили на воду в Северодвинске
- 11:05 30.07.2021
- Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты завершилось неудачей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать