В Японии до рекордно низкой отметки упал уровень поддержки правительства - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень поддержки кабмина Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой в августе обрушился до отметки в 28%, что стало новым антирекордом. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные общенационального опроса, проведенного газетой "Асахи".



Ранее самый низкий уровень поддержки японского правительства был зафиксирован в июле - 31%. В текущем месяце максимум также обновил уровень неодобрения правительства - 53%, который стабильно возрастал с июня.



Кроме того, 66% опрошенных заявили, что считают неэффективными меры кабмина по предотвращению распространения нового коронавируса. Помимо этого 54% респондентов отметили, что Суге не удалось провести летние Олимпийские игры в Токио в безопасном формате с точки зрения противодействия инфекции. Между тем 56% участников исследования назвали прошедшую Олимпиаду успешной.



