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Украина хочет больше американских денег для своих стратегических отраслей и экономики

10:10 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина желает видеть больше американских денег в своей экономике, особенно в ее стратегических отраслях, и обсуждение этого аспекта станет одним из трех ключевых блоков на встрече президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским 30 августа в Вашингтоне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в рамках первого блока вопросов Киев постарается вывести политическое сотрудничество стран на новый уровень, второй блок коснется безопасности. "Третий - экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина-24".

Он добавил, что по итогам встречи Зеленский и Байден подпишут ряд документов, некоторые из которых находятся на финальной стадии подготовки.

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