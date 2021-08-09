Украина хочет больше американских денег для своих стратегических отраслей и экономики

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина желает видеть больше американских денег в своей экономике, особенно в ее стратегических отраслях, и обсуждение этого аспекта станет одним из трех ключевых блоков на встрече президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским 30 августа в Вашингтоне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



По его словам, в рамках первого блока вопросов Киев постарается вывести политическое сотрудничество стран на новый уровень, второй блок коснется безопасности. "Третий - экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина-24".



Он добавил, что по итогам встречи Зеленский и Байден подпишут ряд документов, некоторые из которых находятся на финальной стадии подготовки.



