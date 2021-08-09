Украина хочет больше американских денег для своих стратегических отраслей и экономики
10:10 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, в рамках первого блока вопросов Киев постарается вывести политическое сотрудничество стран на новый уровень, второй блок коснется безопасности. "Третий - экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина-24".
Он добавил, что по итогам встречи Зеленский и Байден подпишут ряд документов, некоторые из которых находятся на финальной стадии подготовки.
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