Подростки Южного административного округа учились сортировать бытовые отходы

10:24

Фото: Галина Бродская

Член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев принял участие в мероприятии, которое проводилось экоактивистами Южного административного округа для подростков. На мастер-классе ребятам было рассказано о сборе и сдаче в переработку мелких домашних бытовых отходов.

«Многие знают, что можно собирать пластиковые крышечки и батарейки, но даже не догадываются, что в переработку также принимаются зубные щетки, фломастеры, кассовые чеки и блистеры – это упаковка для мелкой электроники или таблеток», – рассказал Евгений Нифантьев.

По его мнению, обладая полной информацией, ребятам будет проще определить стоит ли выбрасывать ненужный предмет.

«Может лучше положить в пакет, собрать еще, а потом сдать в специальный пункт? С помощью таких интересных акций легче всего показать детям, что забота об экологии начинается с очень простых действий, которые должны войти в привычку. Так формируется экосознание школьников и повышается экокультура населения», – уверен общественник.

Евгений Нифантьев недавно выступил с инициативой об открытии во всех столичных районах экоцентров, также им было внесено предложения о создании экологической карты, с помощью которой ответственно относящиеся к охране окружающей среды граждане смогут ориентироваться в пунктах приема различных видов отходов.