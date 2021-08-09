Подростки Южного административного округа учились сортировать бытовые отходы
10:24 09.08.2021
|Фото: Галина Бродская
«Многие знают, что можно собирать пластиковые крышечки и батарейки, но даже не догадываются, что в переработку также принимаются зубные щетки, фломастеры, кассовые чеки и блистеры – это упаковка для мелкой электроники или таблеток», – рассказал Евгений Нифантьев.
По его мнению, обладая полной информацией, ребятам будет проще определить стоит ли выбрасывать ненужный предмет.
«Может лучше положить в пакет, собрать еще, а потом сдать в специальный пункт? С помощью таких интересных акций легче всего показать детям, что забота об экологии начинается с очень простых действий, которые должны войти в привычку. Так формируется экосознание школьников и повышается экокультура населения», – уверен общественник.
Евгений Нифантьев недавно выступил с инициативой об открытии во всех столичных районах экоцентров, также им было внесено предложения о создании экологической карты, с помощью которой ответственно относящиеся к охране окружающей среды граждане смогут ориентироваться в пунктах приема различных видов отходов.
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