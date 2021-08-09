Более 90 детей были госпитализированы с поезда Мурманск-Адлер

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество детей, госпитализированных с поезда Мурманск - Адлер в больницы Краснодарского края, увеличилось до 91. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.



В минувшую субботу с поезда Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. На следующий день количество госпитализированных увеличилось до 87. "Всего был госпитализирован 91 человек, в Туапсе госпитализирован 71 ребенок", - сказал собеседник агентства.



Он уточнил, что за ночь состояние детей не ухудшилось. "Всем гораздо легче", - отметил собеседник агентства.



