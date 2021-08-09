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В Московском регионе ожидаются два последних очень жарких дня этого лета - "Фобос"

11:20 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздух в Московском регионе будет прогреваться до 28-33 градусов тепла в понедельник. Очень жаркая погода сохранится до вечера вторника, и это будут последние дни с высокой температурой в уходящем лете, сообщил в понедельник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Можно сказать, что в столице идут последние очень жаркие дни уходящего лета. Сегодня мы ожидаем переменную облачность без осадков, 28-30 градусов в столице, от 25 до 30 градусов по северу области и до 33 градусов в южных районах области", - сказал он.

По словам Синенкова, такая жара сохранится до вечера вторника, затем жителей Москвы и Подмосковья ожидают дожди и понижение температуры до 23-25 градусов тепла.

"Такая погода продержится до вечера завтрашнего дня, а вечером уже подойдет с запада циклон, погода станет дождливой. Дожди будут с перерывами, конечно, но и в среду, и в четверг, и в пятницу. Это вызовет понижение температуры до 23-25 градусов. Вот такие перспективы", - сообщил он.

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