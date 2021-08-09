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В условиях пандемии Белоруссия сохранила экономику отказавшись от локдауна - Лукашенко

12:05 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия сохранила свою экономику, отказавшись от введения комендантского часа в условиях пандемии. Об этом заявил в понедельник президент Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

"Мы не обезумели и не ввели комендантский час, как от нас требовали, вы это помните, - сказал глава государства. - Мы отказались от этого локдауна, нас били, молотили, как хотели только, нас за это критиковали все, ленивый только не критиковал за наши подходы".

Но именно благодаря этому, считает он, удалось сохранить темпы экономического развития. "Основа того, что происходит в экономике в первом полугодии, была заложена тогда, когда мы не остановили экономику, когда мы не загнали людей в четыре стены, когда мы выработали четкий подход к лечению людей: амбулаторный этап, клинический этап и санаторный этап - на реабилитацию людей", - подчеркнул Лукашенко.

При этом он обратил внимание на то, что этот подход потребовал достаточно больших средств. "Назовите хоть одно богатое государство, которое пошло этим путем, а это немалые деньги, но люди дороже", - сказал глава государства.

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