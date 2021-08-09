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На завершение строительства больницы в Кузбассе выделят 300 млн рублей - Мишустин

12:15 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России окажет финансовую помощь Кемеровской области, чтобы достроить больницу в Междуреченске, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Правительство направит на решение этой проблемы 300 млн рублей, чтобы быстрее закончить все работы и открыть больницу в следующем году", - сказал глава кабмина, отметив, что федеральные власти оказывают помощь регионам со строительством новых больниц и поликлиник.

По словам Мишустина, в программе социально- экономического развития Кемеровской области, утвержденной по поручению президента России Владимира Путина, "предусмотрели средства на окончание строительства городской многопрофильной больницы в Междуреченске, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в своем городе и в любой момент, когда требуется, а не ездить лечиться за десятки километров". Он подчеркнул, что сроки завершения работ на этом объекте неоднократно переносились. "Допускать подобного больше нельзя, - указал Мишустин. - Прошу моих заместителей и профильные министерства взять под контроль срок сдачи этой больницы".

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