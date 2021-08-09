Акции Сбербанка побили новый рекорд

12:55

По сообщению пресс-службы Сбера, 9 августа цена обыкновенной акции поставила новый рекорд, составив 321,57 рубля. Предыдущий максимум был отмечен 10 мая текущего года, тогда акция оценивалась в 320,19 рубля.



Согласно прогнозам отечественных аналитиков, стоимость акций Сбербанка еще подрастет, “ВТБ Капитал” ожидают рост до 390 рублей, “БКС” — до 370 рублей, “Уралсиб” — до 294,44 рубля, “КИТ Финанс” — до 383,3 рубля.



В опубликованной в конце июня отчетности отмечена максимальная чистая прибыль Сбера за первое полугодие 2021 г., составившая 629,8 млрд. руб., с рентабельностью капитала свыше 25%.



По словам старшего вице-президента Сбербанка Александра Бурико, главным направлением остается розничное кредитование, во втором квартале 2021 года объем кредитов розничным клиентам вырос на 7 процентов и превысил 10 триллионов рублей.



Нефинансовый сегмент Сбера также сделал большой шаг вперед, за первое полугодие его выручка увеличилась втрое, превысив 74 млрд. руб.