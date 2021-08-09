Акции Сбербанка побили новый рекорд
12:55 09.08.2021
Согласно прогнозам отечественных аналитиков, стоимость акций Сбербанка еще подрастет, “ВТБ Капитал” ожидают рост до 390 рублей, “БКС” — до 370 рублей, “Уралсиб” — до 294,44 рубля, “КИТ Финанс” — до 383,3 рубля.
В опубликованной в конце июня отчетности отмечена максимальная чистая прибыль Сбера за первое полугодие 2021 г., составившая 629,8 млрд. руб., с рентабельностью капитала свыше 25%.
По словам старшего вице-президента Сбербанка Александра Бурико, главным направлением остается розничное кредитование, во втором квартале 2021 года объем кредитов розничным клиентам вырос на 7 процентов и превысил 10 триллионов рублей.
Нефинансовый сегмент Сбера также сделал большой шаг вперед, за первое полугодие его выручка увеличилась втрое, превысив 74 млрд. руб.
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