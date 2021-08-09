Берлин требует от Минска "новые свободные и честные" президентские выборы
13:30 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"После президентских выборов в Белоруссии, которые не были ни свободными, ни честными, население страны еще больше, чем прежде, страдает от масштабных репрессий. Аресты, похищения, пытки и страх стали повседневностью, инструментом, при помощи которого режим Лукашенко держится за власть", - утверждала Деммер. "Правительство ФРГ по- прежнему находится на стороне белорусского народа в его бесстрашном стремлении к демократии, свободе и политическому самоопределению", - заявила она.
"Наши требования не потеряли своей актуальности - это немедленное прекращение репрессий и открытый диалог с белорусским обществом, а также новые свободные и честные выборы", - сказала представитель кабмина Германии.
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