Берлин требует от Минска "новые свободные и честные" президентские выборы

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ требует от властей Белоруссии провести "новые свободные и честные" президентские выборы. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.



"После президентских выборов в Белоруссии, которые не были ни свободными, ни честными, население страны еще больше, чем прежде, страдает от масштабных репрессий. Аресты, похищения, пытки и страх стали повседневностью, инструментом, при помощи которого режим Лукашенко держится за власть", - утверждала Деммер. "Правительство ФРГ по- прежнему находится на стороне белорусского народа в его бесстрашном стремлении к демократии, свободе и политическому самоопределению", - заявила она.



"Наши требования не потеряли своей актуальности - это немедленное прекращение репрессий и открытый диалог с белорусским обществом, а также новые свободные и честные выборы", - сказала представитель кабмина Германии.



