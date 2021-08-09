Полярник Шерстобитов: В условиях пандемии ДЭГ - самая удобная форма голосования
13:32 09.08.2021
«Я работаю в море и хочу, чтобы мой голос был услышан. В условиях командировки и пандемии этот метод (электронное голосование) - наиболее удобный для меня. Он расширяет круг людей, которые могут свободно проголосовать. Я доверяю этому голосованию так же, как и прямому очному методу, но при условии, если есть прямой технологический контроль голосования», — заявил полярник.
Напоминаем: выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 г., со 2 августа в столице открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.
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