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Полярник Шерстобитов: В условиях пандемии ДЭГ - самая удобная форма голосования

13:32 09.08.2021

Как сообщил  Александр Шерстобитов, инженер  по радиационной безопасности на атомном контейнеровозе «Севморпуть» в эфире телеканала “Москва 24”, на сентябрьских выборах в Государственную думу он намерен использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ).  По его словам, это самый удобный способ выразить свое мнение, тем более актуальный в условиях пандемии.

«Я работаю в море и хочу, чтобы мой голос был услышан. В условиях командировки и пандемии этот метод (электронное голосование) - наиболее удобный для меня. Он расширяет круг людей, которые могут свободно проголосовать. Я доверяю этому голосованию так же, как и прямому очному методу, но при условии, если есть прямой технологический контроль голосования», — заявил полярник.  

Напоминаем:  выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 г., со 2 августа в столице открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.

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