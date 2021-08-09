Полярник Шерстобитов: В условиях пандемии ДЭГ - самая удобная форма голосования

13:32

Как сообщил Александр Шерстобитов, инженер по радиационной безопасности на атомном контейнеровозе «Севморпуть» в эфире телеканала “Москва 24”, на сентябрьских выборах в Государственную думу он намерен использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ). По его словам, это самый удобный способ выразить свое мнение, тем более актуальный в условиях пандемии.



«Я работаю в море и хочу, чтобы мой голос был услышан. В условиях командировки и пандемии этот метод (электронное голосование) - наиболее удобный для меня. Он расширяет круг людей, которые могут свободно проголосовать. Я доверяю этому голосованию так же, как и прямому очному методу, но при условии, если есть прямой технологический контроль голосования», — заявил полярник.



Напоминаем: выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 г., со 2 августа в столице открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.