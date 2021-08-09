Собянин: Павильоны «Здоровая Москва» возобновляют работу в обычном режиме

13:55

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге не своем персональном сайте отметил, что павильоны “Здоровая Москва” вернулись к работе в обычном режиме.

«В этом году павильоны «Здоровая Москва» открылись 11 мая. За полтора месяца работы в них успели проверить здоровье порядка 120 тыс. москвичей. Однако в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 с 21 июня павильоны были временно перепрофилированы в пункты массовой вакцинации», — пишет мэр.

По его оценке “Здоровая Москва” с задачей справились, первую часть вакцины получило более 560 тысяч человек, 8 тысяч жителей столицы прошли повторную вакцинацию “Спутником Лайт”. Мэр считает, что мощностей для вакцинации, имеющихся в Москве на сегодняшний день, достаточно, чтобы избежать ажиотажа и очередей, потому “Здоровая Москва” с 9 августа 2021 года возобновляет осуществление профилактических обследований для москвичей, и особое внимание будет уделяться выявлению и профилактике осложнений вследствие перенесенного COVID-19. Жителям столицы, переболевшим ковидом, рекомендуется пройти 5 дополнительных исследований: спирометрию, биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера (биохимический маркер свертываемости крови), тест с шестиминутной ходьбой для выявления возможных проблем в работе сердца и легких и рентгенографию органов грудной клетки.

Блог, также, информирует, что для прохождения профилактических исследований будет необходим паспорт, или другой документ с фотографией и реквизитами, исследования в павильонах “Здоровая Москва” проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Результаты исследования будут отражены в электронной медицинской карте, также, в павильонах будет продолжена вакцинация от коронавирусной инфекции.

«Кроме того, московские парки вернулись «Спортивные выходные» – бесплатные занятия по йоге, уличной гимнастике, dance mix и другие тренировки, которые проходят возле 15 павильонов по субботам и воскресеньям. Записаться можно на сайте проекта или обратившись в центр госуслуг «Мои Документы», — пишет Собянин