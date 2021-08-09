Собянин, Шойгу и Лавров открыли общественный штаб ЕР в Москве

19:24

Сергей Собянин, член бюро высшего совета партии “Единая Россия”, а также возглавляющие федеральный список ЕР на предстоящий сентябрьских выборах в Государственную думу VIII созыва министр обороны РФ, член бюро высшего совета партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сопредседатель Центрального Штаба ОНФ, член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, врач анестезиолог-реаниматолог, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова открыли федеральный штаб общественной поддержки «Единой России».



Собянин, выступая на открытии штаба, сказал: «Выборы в Государственную думу - это борьба. И мы здесь боремся не за медали, не за отличия, а за нашу страну и ее будущее. И сегодня эта борьба находится на своем пике: заканчивается регистрация кандидатов в Государственную думу и начинается агитационная кампания. И вот сейчас, казалось бы, и надо агитировать, и надо биться за голоса избирателей. И это, конечно, так. Но «Единая Россия» чем отличается от ее оппонентов, что ведет агитацию и эту борьбу буквально на следующий день после прошедших выборов - наша партия агитирует не словами, а делами, конкретными делами и конкретными результатами, и это чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно не обещаниями, а реальными делами агитировать и побеждать».



Он считает, что любое мнение ценно для партии, если оно помогает развитию, также он отмечает, что ЕР не уходит от ответственности в решении проблем. «Несмотря на сложности, несмотря на проблемы, «Единая Россия» не отказывается от ответственности за эти проблемы, берет их на себя, побеждает, каких бы трудностей не было. Я уверен, что у нас будет сильная страна, сильный президент. Наша партия должна победить», — уверен Собянин.



Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что проекты, реализующиеся партией на сегодняшний день, должны быть продолжены: «Сегодня намного тяжелее, потому что огромный курс ответственности за все то, что сделала, делает партия. Более того, за то, что предстоит сделать. А предстоит сделать очень многое. Тот темп, который сегодня, его, конечно, надо поддерживать. Конечно, надо внедрять все новые и новые проекты, которые послужат на благо нашей страны: будь то здравоохранение, образование, будь то развитие транспортной системы страны<…> Я хотел бы пожелать всем нам таких же динамичных продвижений наших дел, проектов на благо нашего отечества», — подвел итоги Шойгу.



Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая с речью, подчеркнул, что внешнеполитические успехи, достигнутые в настоящее время, идут рука об руку с тесным взаимодействием с гражданским обществом. «Помимо парламентской дипломатии развиваются весьма активно и обретают новые формы другие методы дипломатии негосударственной - общественная дипломатия. Есть дипломатия научная, есть дипломатия молодежная, студенческая. <…> И особо хочу отметить роль волонтерского движения в продвижении идеалов нашей внешней политики методами народной дипломатии. Вы делаете великое дело», — сказал в заключении речи Лавров.



Также на открытии штаба вручались удостоверения знаковым доверенными лицам штаба общественной поддержки партии.