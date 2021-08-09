Собянин, Шойгу и Лавров открыли общественный штаб ЕР в Москве
19:24 09.08.2021
Собянин, выступая на открытии штаба, сказал: «Выборы в Государственную думу - это борьба. И мы здесь боремся не за медали, не за отличия, а за нашу страну и ее будущее. И сегодня эта борьба находится на своем пике: заканчивается регистрация кандидатов в Государственную думу и начинается агитационная кампания. И вот сейчас, казалось бы, и надо агитировать, и надо биться за голоса избирателей. И это, конечно, так. Но «Единая Россия» чем отличается от ее оппонентов, что ведет агитацию и эту борьбу буквально на следующий день после прошедших выборов - наша партия агитирует не словами, а делами, конкретными делами и конкретными результатами, и это чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно не обещаниями, а реальными делами агитировать и побеждать».
Он считает, что любое мнение ценно для партии, если оно помогает развитию, также он отмечает, что ЕР не уходит от ответственности в решении проблем. «Несмотря на сложности, несмотря на проблемы, «Единая Россия» не отказывается от ответственности за эти проблемы, берет их на себя, побеждает, каких бы трудностей не было. Я уверен, что у нас будет сильная страна, сильный президент. Наша партия должна победить», — уверен Собянин.
Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что проекты, реализующиеся партией на сегодняшний день, должны быть продолжены: «Сегодня намного тяжелее, потому что огромный курс ответственности за все то, что сделала, делает партия. Более того, за то, что предстоит сделать. А предстоит сделать очень многое. Тот темп, который сегодня, его, конечно, надо поддерживать. Конечно, надо внедрять все новые и новые проекты, которые послужат на благо нашей страны: будь то здравоохранение, образование, будь то развитие транспортной системы страны<…> Я хотел бы пожелать всем нам таких же динамичных продвижений наших дел, проектов на благо нашего отечества», — подвел итоги Шойгу.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая с речью, подчеркнул, что внешнеполитические успехи, достигнутые в настоящее время, идут рука об руку с тесным взаимодействием с гражданским обществом. «Помимо парламентской дипломатии развиваются весьма активно и обретают новые формы другие методы дипломатии негосударственной - общественная дипломатия. Есть дипломатия научная, есть дипломатия молодежная, студенческая. <…> И особо хочу отметить роль волонтерского движения в продвижении идеалов нашей внешней политики методами народной дипломатии. Вы делаете великое дело», — сказал в заключении речи Лавров.
Также на открытии штаба вручались удостоверения знаковым доверенными лицам штаба общественной поддержки партии.
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