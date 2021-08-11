У здания Сейма Литвы задержаны 26 человек в ходе беспорядков - полиция
08:20 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Задержаны и помещены в арестантскую 26 человек. В их отношении предстоит принять решение о мере пресечения", - говорится в сообщении.
Полиция Литвы также еще во вторник вечером объявила о начале следствия по факту организации беспорядков. Как заявил генеральный комиссар Ренатас Пожела, организаторов ожидает серьезное наказание.
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