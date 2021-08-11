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Рекордную выручку зарегистрировали казино и букмекеры США во втором квартале

08:30 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские казино и букмекерские конторы зарегистрировали рекордную за всю историю выручку во втором квартале 2021 года. Об этом сообщила во вторник Американская игровая ассоциация.

По ее сведениям, за три месяца выручка от азартных игр и ставок составила 13,6 млрд долларов, что на 26,3% превосходит показатели аналогичного периода 2019 года. "Результаты первой половины года по-настоящему замечательные. Это впечатляет еще больше с учетом того, что показатели выручки находились на своем низшем уровне еще год назад", - приводятся в пресс-релизе слова главы ассоциации Билла Миллера.

Отмечается, что в 19 из 25 штатов, где разрешены казино, за шесть месяцев превысили финансовые показатели за аналогичный период 2019 года, несмотря на то, что ограничения по числу посетителей игорных заведений были сняты только к концу июня этого года.


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