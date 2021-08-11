Рекордную выручку зарегистрировали казино и букмекеры США во втором квартале
08:30 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее сведениям, за три месяца выручка от азартных игр и ставок составила 13,6 млрд долларов, что на 26,3% превосходит показатели аналогичного периода 2019 года. "Результаты первой половины года по-настоящему замечательные. Это впечатляет еще больше с учетом того, что показатели выручки находились на своем низшем уровне еще год назад", - приводятся в пресс-релизе слова главы ассоциации Билла Миллера.
Отмечается, что в 19 из 25 штатов, где разрешены казино, за шесть месяцев превысили финансовые показатели за аналогичный период 2019 года, несмотря на то, что ограничения по числу посетителей игорных заведений были сняты только к концу июня этого года.
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