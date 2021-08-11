Из-за дельта-штамма достижение коллективного иммунитета к COVID-19 невозможно - ученый

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формирование коллективного иммунитета к коронавирусу является невозможным из-за распространения дельта-штамма. Об этом во вторник заявил глава научной группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Поллард в интервью газете "Гардиан".



"Проблема в том, что данный вирус не корь. Если 95% населения вакцинированы против кори, то этот вирус не может распространяться среди людей. <...> Дельта-вариант по- прежнему может заражать людей, которые были вакцинированы. На деле это означает, что каждый, кто не был привит, рано или поздно встретится с вирусом. И у нас нет того, что полностью остановит распространение [коронавируса]", - пояснил Поллард.



Он также отметил, что в настоящее время нет свидетельств о необходимости введения третьей дозы вакцины, так как иммунная система привитого человека даже через десятилетия сможет обеспечить определенную степень защиты от вируса, несмотря на снижение уровня антител.



