Из-за дельта-штамма достижение коллективного иммунитета к COVID-19 невозможно - ученый
09:20 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Проблема в том, что данный вирус не корь. Если 95% населения вакцинированы против кори, то этот вирус не может распространяться среди людей. <...> Дельта-вариант по- прежнему может заражать людей, которые были вакцинированы. На деле это означает, что каждый, кто не был привит, рано или поздно встретится с вирусом. И у нас нет того, что полностью остановит распространение [коронавируса]", - пояснил Поллард.
Он также отметил, что в настоящее время нет свидетельств о необходимости введения третьей дозы вакцины, так как иммунная система привитого человека даже через десятилетия сможет обеспечить определенную степень защиты от вируса, несмотря на снижение уровня антител.
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