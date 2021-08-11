В Приангарье поступил первый транш в 1 млрд рублей на строительство Суворовского училища
10:10 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В 1894 году в Иркутске было открыто юнкерское училище, на базе которого в 1931 году основали Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (ИВВАИУ), готовящее инженеров и техников для военно-воздушных сил. В 2008 году его расформировали, и с тех пор большая часть территории ИВВАИУ находится в заброшенном состоянии. В августе 2020 года глава Иркутской области обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о создании на базе ИВВАИУ суворовского училища. До 2022 года Минобороны намерено направить 6,4 млрд рублей на реализацию проекта.
"Сегодня точно могу сказать, что договоренности, достигнутые между Министерством обороны России и правительством Иркутской области, выполняются. Строительной организации, которая заключила контракт с Минобороны на строительство и реконструкцию Суворовского училища, поступил первый транш в размере одного миллиарда рублей. Подрядчик определил фронт работ, которые необходимо выполнить в этом году. Сейчас идет усиление фундамента и стен основного здания. Мы договорились, что будет увеличена группировка строителей", - приводит пресс-служба слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
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