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НОВОСТИ

Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн

10:25 11.08.2021

Александр Клепиков, руководитель российской антарктической экспедиции рассказал  в эфире “Москва 24” о том, что москвичи из числа сотрудников антарктической станции “Новолазаревская” на сентябрьских выборах смогут проголосовать с помощью дистанционного электронного  голосования (ДЭГ)

«Для участников таких экспедиций, как экспедиции в Арктике, Антарктике, электронное голосование является прекрасной альтернативой обычно используемому способу голосования. Мы поддерживаем своих сотрудников в желании проголосовать дистанционно. Это современный способ голосования. Нам впервые в этом году от правительства Москвы поступило предложение проголосовать электронным способом для наших зимовщиков, являющихся жителями Москвы, и вот мы воспользовались такой возможностью», — рассказывает руководитель экспедиции.

Со слов Александра Козлова, председателя комиссии Мосгордумы по гос строительству  и местному самоуправлению,  интерес жителей столицы к электронному дистанционному голосованию стал очевиден с самого начала тестирования системы.

«Подводя итоги тестирования электронного голосования, можно отметить высокий интерес к самой процедуре и высокую степень ответственности участников эксперимента. При ожидаемом уровне в 100 тыс. было выдано 146,6 тыс. бюллетеней», — подчеркивает  Александр Козлов.

По его мнению, одной из главных функций, предоставляемой ДЭГ, является возможность изменить свое решение,  в течение трех часов можно отозвать голос или отдать его другому кандидату. Парламентарий Мосгордумы отметил четкость работы системы, выявленную при тестировании.

Напоминаем: выборы в Государственную думу РФ VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, со 2 августа в столице открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. Со 2 по 5 августа на ДЭГ было подано 300 тысяч заявок.

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