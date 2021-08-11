Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн
10:25 11.08.2021
«Для участников таких экспедиций, как экспедиции в Арктике, Антарктике, электронное голосование является прекрасной альтернативой обычно используемому способу голосования. Мы поддерживаем своих сотрудников в желании проголосовать дистанционно. Это современный способ голосования. Нам впервые в этом году от правительства Москвы поступило предложение проголосовать электронным способом для наших зимовщиков, являющихся жителями Москвы, и вот мы воспользовались такой возможностью», — рассказывает руководитель экспедиции.
Со слов Александра Козлова, председателя комиссии Мосгордумы по гос строительству и местному самоуправлению, интерес жителей столицы к электронному дистанционному голосованию стал очевиден с самого начала тестирования системы.
«Подводя итоги тестирования электронного голосования, можно отметить высокий интерес к самой процедуре и высокую степень ответственности участников эксперимента. При ожидаемом уровне в 100 тыс. было выдано 146,6 тыс. бюллетеней», — подчеркивает Александр Козлов.
По его мнению, одной из главных функций, предоставляемой ДЭГ, является возможность изменить свое решение, в течение трех часов можно отозвать голос или отдать его другому кандидату. Парламентарий Мосгордумы отметил четкость работы системы, выявленную при тестировании.
Напоминаем: выборы в Государственную думу РФ VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, со 2 августа в столице открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. Со 2 по 5 августа на ДЭГ было подано 300 тысяч заявок.
НОВОСТИ
- 11:20 11.08.2021
- Удобную таможенную систему поможет построить цифровизация - Мишустин
- 11:10 11.08.2021
- До 1 сентября Лукашенко представят проект изменений конституции Белоруссии
- 10:20 11.08.2021
- Нозальная версия "Спутник V" прошла доклинические испытания - Гинцбург
- 10:10 11.08.2021
- В Приангарье поступил первый транш в 1 млрд рублей на строительство Суворовского училища
- 09:20 11.08.2021
- Из-за дельта-штамма достижение коллективного иммунитета к COVID-19 невозможно - ученый
- 09:10 11.08.2021
- За нарушения авторских прав в Telegram заблокировали доступ к книгам Стивена Кинга
- 08:30 11.08.2021
- Рекордную выручку зарегистрировали казино и букмекеры США во втором квартале
- 08:20 11.08.2021
- У здания Сейма Литвы задержаны 26 человек в ходе беспорядков - полиция
- 20:50 10.08.2021
- ВОЗ высказалась по поводу необходимости "бустерных" прививок от COVID-19
- 20:13 10.08.2021
- НАСА переоценивает бюджет, но от лунной программы не отказывается
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать