Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн

10:25

Александр Клепиков, руководитель российской антарктической экспедиции рассказал в эфире “Москва 24” о том, что москвичи из числа сотрудников антарктической станции “Новолазаревская” на сентябрьских выборах смогут проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ)



«Для участников таких экспедиций, как экспедиции в Арктике, Антарктике, электронное голосование является прекрасной альтернативой обычно используемому способу голосования. Мы поддерживаем своих сотрудников в желании проголосовать дистанционно. Это современный способ голосования. Нам впервые в этом году от правительства Москвы поступило предложение проголосовать электронным способом для наших зимовщиков, являющихся жителями Москвы, и вот мы воспользовались такой возможностью», — рассказывает руководитель экспедиции.



Со слов Александра Козлова, председателя комиссии Мосгордумы по гос строительству и местному самоуправлению, интерес жителей столицы к электронному дистанционному голосованию стал очевиден с самого начала тестирования системы.



«Подводя итоги тестирования электронного голосования, можно отметить высокий интерес к самой процедуре и высокую степень ответственности участников эксперимента. При ожидаемом уровне в 100 тыс. было выдано 146,6 тыс. бюллетеней», — подчеркивает Александр Козлов.



По его мнению, одной из главных функций, предоставляемой ДЭГ, является возможность изменить свое решение, в течение трех часов можно отозвать голос или отдать его другому кандидату. Парламентарий Мосгордумы отметил четкость работы системы, выявленную при тестировании.



Напоминаем: выборы в Государственную думу РФ VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, со 2 августа в столице открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. Со 2 по 5 августа на ДЭГ было подано 300 тысяч заявок.



