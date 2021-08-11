До 1 сентября Лукашенко представят проект изменений конституции Белоруссии
11:10 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Поскольку наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы, президентом поручено руководству Конституционной комиссии обеспечить комплексную доработку соответствующих предложений и до 1 сентября 2021 года внести итоговый вариант проекта конституции на рассмотрение главы государства", - отметил Миклашевич.
Он напомнил, что во время "Большого разговора" 9 августа президент выразил "свои суждения о некоторых изменениях в конституцию, имеющих принципиальное значение". "Во-первых, о целесообразности сохранения конституционного положения о стремлении Республики Беларусь к нейтралитету в современных условиях. Во-вторых, о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и его роли в системе государственной власти", - уточнил глава Конституционной комиссии. Миклашевич сообщил, что предложения по данным положениям конституции будут рассмотрены на заседании комиссии отдельным блоком.
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