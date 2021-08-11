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До 1 сентября Лукашенко представят проект изменений конституции Белоруссии

11:10 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект внесения изменений и дополнений в конституцию Белоруссии должен быть доработан и до 1 сентября представлен президенту страны Александру Лукашенко. Об этом заявил в среду глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич на ее заседании, передает корр. ТАСС с места события.

"Поскольку наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы, президентом поручено руководству Конституционной комиссии обеспечить комплексную доработку соответствующих предложений и до 1 сентября 2021 года внести итоговый вариант проекта конституции на рассмотрение главы государства", - отметил Миклашевич.

Он напомнил, что во время "Большого разговора" 9 августа президент выразил "свои суждения о некоторых изменениях в конституцию, имеющих принципиальное значение". "Во-первых, о целесообразности сохранения конституционного положения о стремлении Республики Беларусь к нейтралитету в современных условиях. Во-вторых, о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и его роли в системе государственной власти", - уточнил глава Конституционной комиссии. Миклашевич сообщил, что предложения по данным положениям конституции будут рассмотрены на заседании комиссии отдельным блоком.

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