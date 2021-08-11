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Удобную таможенную систему поможет построить цифровизация - Мишустин

11:20 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Применение искусственного интеллекта и интернета вещей позволит сделать таможенную систему более качественной и удобной для людей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимиром Булавиным.

"Эффективность [работы таможни] - это простота, скорость и удобство для людей. Как раз то, что на сегодняшний день показывает таможня за счет цифровизации, автоматизации, - сказал глава кабмина. - Уверен, что и применение искусственного интеллекта, интернета вещей и всех технологий, о которых вы рассказали, поможет сделать таможенную систему еще более качественной, современной и удобной для наших людей".

Булавин на встрече перечислил в числе цифровых проектов ФТС создание интеллектуального пункта пропуска, совершенствование системы управления рисками, создание нового центра обработки данных, работу по автоматизации получения и анализа снимков инспекционно-досмотровых комплексов.

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