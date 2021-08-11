Удобную таможенную систему поможет построить цифровизация - Мишустин
11:20 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Эффективность [работы таможни] - это простота, скорость и удобство для людей. Как раз то, что на сегодняшний день показывает таможня за счет цифровизации, автоматизации, - сказал глава кабмина. - Уверен, что и применение искусственного интеллекта, интернета вещей и всех технологий, о которых вы рассказали, поможет сделать таможенную систему еще более качественной, современной и удобной для наших людей".
Булавин на встрече перечислил в числе цифровых проектов ФТС создание интеллектуального пункта пропуска, совершенствование системы управления рисками, создание нового центра обработки данных, работу по автоматизации получения и анализа снимков инспекционно-досмотровых комплексов.
НОВОСТИ
- 11:10 11.08.2021
- До 1 сентября Лукашенко представят проект изменений конституции Белоруссии
- 10:25 11.08.2021
- Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн
- 10:20 11.08.2021
- Нозальная версия "Спутник V" прошла доклинические испытания - Гинцбург
- 10:10 11.08.2021
- В Приангарье поступил первый транш в 1 млрд рублей на строительство Суворовского училища
- 09:20 11.08.2021
- Из-за дельта-штамма достижение коллективного иммунитета к COVID-19 невозможно - ученый
- 09:10 11.08.2021
- За нарушения авторских прав в Telegram заблокировали доступ к книгам Стивена Кинга
- 08:30 11.08.2021
- Рекордную выручку зарегистрировали казино и букмекеры США во втором квартале
- 08:20 11.08.2021
- У здания Сейма Литвы задержаны 26 человек в ходе беспорядков - полиция
- 20:50 10.08.2021
- ВОЗ высказалась по поводу необходимости "бустерных" прививок от COVID-19
- 20:13 10.08.2021
- НАСА переоценивает бюджет, но от лунной программы не отказывается
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать